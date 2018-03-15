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|"Они следят за нами": Японцы сняли на видео НЛО
|15.03.2018 20:53
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На территории Японии в городе Нумадзу исследователи сняли на видео инопланетный объект, который на протяжении некоторого времени завис в небе. Охотники за НЛО заявили, что это не первый раз, когда жители иных планет следят за людьми.
Японские уфологи утверждают, что пришельцы следят за человечеством уже долгие годы с целью внимательно изучить жителей Земли. Последний из таких случаев произошел 12 марта текущего года в японском городе Нумадзу. Видеодоказательство НЛО было опубликовано на YouТube-канале «UFO Institute», информирует svodka.net.
Уфологам удалось вычислить, что объект имеет ширину 3-4 метра и длину 6-7 метров, а также небольшой хвост. По словам исследователей, корабль инопланетян находился в небе на высоте примерно 100 метров от уровня земли.