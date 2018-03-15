10 месяцев понадобилось Якову Смолию, чтобы перейти с должности исполняющего обязанности главы НБУ к полноценному руководству центральным банком страны. Сегодня, 15 марта, 247 депутатов утвердили предложение президента о его назначении на эту должность.

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Перед этим Верховная Рада проголосовала за отставку его предшественницы Валерии Гонтаревой. Решение поддержали 342 депутата. Почти столько же — 349 — в свое время голосовали за назначение Гонтаревой на должность главы НБУ, информирует svodka.net.

Перед уходом Гонтарева заявила, что считает свою миссию на посту главы НБУ «полностью выполненной, потому что реформы сделаны».

Яков Смолий в своей вступительной речи заявил, что «принципиально подтверждает курс реформ».

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ВВС NEWS Украина собрала информацию о том, где работал и чем владеет новый глава НБУ.

Декларация: доллары и дивиденды

Согласно декларации за 2017 год, общий доход Якова Смолия составил 15,2 млн грн. Однако заработная плата, которую он получал как заместитель председателя НБУ, составила лишь 15% этих доходов — 2,3 млн грн.

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Хотя за год зарплата Смолия выросла на 480 тыс. грн, его общие доходы уменьшились. В предыдущей декларации за 2016 год общий доход Якова Смолия составил 18,6 млн грн.

Львиную долю доходов Смолия в 2017 году составили:

— дивиденды — 5,4 млн грн,

— проценты по депозитам — 4,8 млн грн,

— доход от передачи в аренду — 2,5 млн грн.

Как и Валерия Гонтарева, Яков Смолий отдает предпочтение сбережениям в долларах. На счету в «Укрэксимбанке» у него почти 4 млн долларов, а в «Райффайзен Банке Аваль» — 4,5 тыс. долларов.

Наибольший гривневый депозит в почти 6 млн грн Яков Смолий держал в «Дельта Банке». После банкротства банка он получил 200 тысяч от Фонда гарантирования вкладов. Остальные, как объяснял сам Смолий в одном из интервью, он надеется получить, когда будут полностью реализованы активы банка.

«Это потеря. И я не мог сделать ничего другого, как и все остальные вкладчики «Дельты», — рассказал заместитель председателя НБУ изданию «Левый берег» в июне 2017 года.

Доходы от аренды также есть из чего получать: в декларации Якова Смолия много земельных участков и объектов недвижимости, — в основном, офисных помещений.

В декларации за 2017 год Яков Смолий также задекларировал жилой дом в более 654 кв м, дом семейного отдыха в 280 кв м и апартаменты в более 177 кв м. У его жены есть квартира площадью более 223 кв м.

Карьера: математик, программист, банкир

Трудовой путь 57-летнего Якова Смолия нельзя назвать карьерой банкира, хотя именно банковской системе он посвятил львиную долю своего рабочего времени.

Математическое образование во Львовском университете, а также опыт инженера-программиста в Тернопольском финансово-экономическом институте и на заводе «Орион» позволили ему в 1991 году попасть в Тернопольское областное управление НБУ, где он прошел должности от ведущего инженера до заместителя руководителя управления.

С 1994 года почти такой же путь — от технических до руководящих должностей — Яков Смолий прошел и в банке «Аваль». Придя на должность начальника управления автоматизации, в 2005 году он покинул банк в должности заместителя председателя правления.

Очевидно, именно тогда Яков Смолий стал долларовым миллионером. В 2005 году владельцы «Аваля» продали его австрийской группе Raiffeisen за более чем миллиард долларов. Поскольку все руководители банка были и его акционерами, после продажи своих акций Яков Смолий получил определенную долю доходов, которые должны были исчисляться миллионами долларов.

В то же время сам он эту сумму не озвучивал. Причины очень успешной деятельности и продажи банка комментировал кратко — «сам у себя не украдешь».

В 2006 году бывшие владельцы «Аваля» зарегистрировали новый банк — «Престиж», и в том же году продали его еще одной австрийской группе — Erste. Однако, определенные проекты «Престиж-групп» — страхование, аграрный бизнес — развивались отдельно.

В официальной биографии Якова Смолия 2006-2014 годы приходятся на работу в должности директора по вопросам банковского бизнеса общества «Престиж-групп».

После прихода в НБУ на должность заместителя председателя банка в апреле 2014 года, Яков Смолий курировал деятельность платежных систем, безналичные расчеты, политику Нацбанка в сфере ИТ. Под его руководством были Банкнотно-монетный двор и Государственное казначейство Украины.

В октябре 2016 он стал первым заместителем Валерии Гонтаревой, и после ее заявления об отставке от 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ.

В одном из немногих интервью за это время Яков Смолий заявлял, что не общался с Гонтаревой во время ее отпуска, и по его информации, она в это время находилась за пределами Украины.

Контекст: МВФ, долги и инфляция

Президент сделал представление кандидатуры нового руководителя НБУ 18 января — накануне своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе, а также перед трехнедельным перерывом в сессионных заседаниях парламента.

О факте представления одобрительно отозвалась глава МВФ Кристин Лагард после встречи с украинским президентом 25 января. На ее взгляд, «назначение делает председателя НБУ полностью независимым и назначенным на долгий срок».

Предыдущий глава НБУ Валерия Гонтарева еще в апреле прошлого года подала в отставку и с тех пор находилась в неоплачиваемом отпуске. Так же в апреле прошлого года Киев получил и последний транш от МВФ.

Чтобы отставка Валерии Гонтаревой была официально утверждена, она должна была отчитаться о своей деятельности в парламенте.

За время, когда Яков Смолий исполнял обязанности главы Нацбанка, Киев не получил ни одного транша от МВФ, который заявил об обеспокоенности тем, что реформы в Украине замедлились. Впрочем, между претензий фонда замечаний к НБУ нет.

Нацбанку не удалось удержать рост цен в запланированных пределах — на конец 2017 года реальная инфляция превысила прогноз НБУ почти на 6%.

В первый месяц года центральному банку также пришлось безотлагательно реагировать на существенное падение курса гривны.

Чтобы обуздать рост цен, НБУ пошел на жесткие меры — учетная ставка была сразу повышена до 16% (с предыдущих 14,5%). В банковских и экспертных кругах оценили этот шаг как довольно неожиданный, но эффективный.

Повышение учетной ставки обычно означает удорожание всех кредитов в экономике, которая и без того растет довольно вяло.

Однако сразу после этого гривна начала укрепляться, и Нацбанк даже возобновил покупку долларов на межбанке.

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