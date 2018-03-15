Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что намерен заняться медиа-бизнесом.

Сначала Маск опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, которое состояло из одного слова «Thud», а затем объяснил, что это название его новой «межгалактической медиа-империи», информирует svodka.net.

Представители Маска подтвердили изданию Variety, что компания и правда получит название Thud, но отказались от дальнейших комментариев. Ранее Маск нанял несколько ключевых сотрудников сайта фейково-сатирических новостей The Onion, между которых бывшие главный редактор сайта Коул Болтон и исполнительный редактор Бен Беркли.

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