В Кремле ликуют наблюдая, как наша власть действительно лепит из городской сумасшедшей Усаму бин Ладена, пишет в Фейсбуке журналист Станислав Речинский.

Думаю, что когда Савченко еще была в плену, ФСБ поняла, что она неадекватна. Именно для того, чтобы эта неадекватность была очевидна — обеспечивались эфиры Савченко, шла ее раскрутка. Чисто для того, чтобы показать, вот мол, смотрите, какие герои у украинцев, информирует svodka.net.

Потом ее благополучно отправили в Украину в надежде, что и в нашем парламенте она чудить не перестанет. Таки не перестала. Уже в статусе нардепа и Героя Украины. И сейчас в Кремле ликуют наблюдая, как наша власть действительно лепит из городской сумасшедшей Усаму бин Ладена. Для чего? Не только по глупости, но и из-за страсти к самопиару у Луценко и Грицака. И из-за возможности «делом Савченко» ударить к примеру, по Тимошенко.

А дальше будет еще смешней. Снимут неприкосновенность, будет следствие, потом суд, который будет для Савченко трибуной, на которой она сможет нести все что угодно и существенно поднять свой рейтинг. И, чего доброго, еще и стать политзаключенным. Со своей сектой. Ну не грабли? Тем более, что у Савченко есть железнобетонный аргумент в свою защиту.

Если бы она действительно была российским шпионом и террористом — вернулась бы она в Украину? Из Европы было бы проще улететь в Россию. Вобщем, беда, когда ГПУ и СБУ руководят пиарщики

Читайте: Круговая порука: Скандальные подробности гибели чиновника на охоте под Сумами

Сводка.нет - Новости Украины и Мира