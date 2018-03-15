Американский астроном Константин Батыгин, который предложил гипотезу о существовании девятой планеты Солнечной системы, обнаружил, что аккреционные диски, который вращаются вокруг массивных космических объектов, деформируются через макроскопические квантовые эффекты.

Движение частиц в дисках зависит как от тяжести центрального тела, так и от взаимодействия между самими частицами. Хотя траектория вещества напоминает круговые орбиты планет вокруг звезд, с течением времени возникают крупномасштабные искажения, причина которых астрофизикам была неизвестна, информирует svodka.net.

Батыгин объяснил это явление с помощью теории возмущений, упрощает сложные явления. Вместо того, чтобы рассматривать каждую частичку вещества, аккреционный диск можно смоделировать как ряд вечно малых концентрических «проводов», которые вращаются и обмениваются между собой орбитальным моментом.

Так как плотность вещества по мере удаления от массивного тела становится меньше, «проводы» на внешнем краю модели в большей степени удалены друг от друга, чем на внутреннем. В результате возникает континуум плотности, описываемый уравнением Шредингера.

Таким образом, возмущения в аккреционных дисков ведут себя подобно частицам, распространение которых в континууме может быть предусмотрено с помощью квантовой теории рассеяния.

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