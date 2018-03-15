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|Госдеп США нанес удар по путинской "фабрике троллей"
|15.03.2018 22:29
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Федеральное казначейство США расширило список санкций в отношении России. В него попали 13 российских граждан и организация «Агентство интернет-исследований», также известное как «фабрика троллей».
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Об этом сообщается на сайте казначейства. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.
Для введения санкций в отношении российских граждан и организаций в США впервые применили новый закон «О противодействии противникам Америки с помощью санкций» (CAATSA).
В расширенные список санкций попали физические лица, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Большинство лиц связаны с «фабрикой троллей», которая токоже азалась в списке.
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Также в списке фигурирует «повар Путина» Евгений Пригожин, который уже был под санкциями США. Его, как известно, связывают с «фабрикой троллей» и ППК «Вагнер».
Новый документ казначейства также расширил обвинения против росссийского генерала и главы ГРУ Игоря Коробова и его заместителей — Владимира Алексеева и Сергея Гизунова.