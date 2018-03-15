Федеральное казначейство США расширило список санкций в отношении России. В него попали 13 российских граждан и организация «Агентство интернет-исследований», также известное как «фабрика троллей».

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Об этом сообщается на сайте казначейства. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Для введения санкций в отношении российских граждан и организаций в США впервые применили новый закон «О противодействии противникам Америки с помощью санкций» (CAATSA).

В расширенные список санкций попали физические лица, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Большинство лиц связаны с «фабрикой троллей», которая токоже азалась в списке.

Читайте: Попавшим под санкции запретили участие в ICO Telegram

Также в списке фигурирует «повар Путина» Евгений Пригожин, который уже был под санкциями США. Его, как известно, связывают с «фабрикой троллей» и ППК «Вагнер».

Новый документ казначейства также расширил обвинения против росссийского генерала и главы ГРУ Игоря Коробова и его заместителей — Владимира Алексеева и Сергея Гизунова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира