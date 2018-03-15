Деловые Сводки
- В Конгрессе США прошел показ военной драмы о защите Донецкого аэропорта «Киборги»
- В Майами обрушился пешеходный мост
- Тарас Черновил заподозрил Тимошенко в сговоре с Савченко
- Украина срочно потребовала у ООН усиления международных санкций против России
- Савченко обвинила Березу и Тетерука в работе на ФСБ
|"Лавров дня": пользователи Сети превратили падение Лаврова на колени в мемы
|15.03.2018 23:30
|
Юзеры иронизировали над неловкой ситуацией. Лаврова сравнили с упавшим конем.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на падение министра иностранных дел России, споткнувшегося о ступеньку на форуме «Россия — страна возможностей». Российский министр сразу стал героем шуток и мемов, информирует svodka.net.
Читайте: Часть китайской ракеты упала и взорвалась неподалеку от жилых домов (ВИДЕО)
Юзеры иронизировали над неловкой ситуацией. Лаврова сравнили с упавшим конем.