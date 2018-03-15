«Лавров дня»: пользователи Сети превратили падение Лаврова на колени в мемы Юзеры иронизировали над неловкой ситуацией. Лаврова сравнили с упавшим конем. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на падение министра иностранных дел России, споткнувшегося о ступеньку на форуме «Россия — страна возможностей». Российский министр сразу стал героем шуток и мемов, информирует svodka.net. Лавров дня pic.twitter.com/T0r54HJFZY — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 15 марта 2018 г. Читайте: Часть китайской ракеты упала и взорвалась неподалеку от жилых домов (ВИДЕО) Юзеры иронизировали над неловкой ситуацией. Лаврова сравнили с упавшим конем. Сергей Лавров на форуме «Россия — страна возможностей»

pic.twitter.com/YKQl5kpBKV — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 15 марта 2018 г. Читайте: Лавров пообещал выслать британских дипломатов из РФ #лавров #россия





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