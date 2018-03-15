Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. 15 марта она обвинила украинскую власть в работе на Россию после аннексии Крыма.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что нардепы от «Народного фронта» Юрий Береза и Андрей Тетерук являются российскими офицерами, которые давали присягу РФ, информирует svodka.net.

«Когда вы слышите какие-то такие заявления о том, что я есть рука Кремля, нога Москвы, агент Медведчука, еще что-то, вы обычно слышите эти все заявления, украинцы, от таких панов как господин Тетерук и господин Береза. И давайте теперь вспомним, кто такие господин Тетерук и господин Береза. Это два российских офицера, которые после развала Советского союза дали присягу российскому народу и Российской Федерации», – заявила она в эфире телеканала ZIK.

Савченко подчеркнула, что они давали присягу не Украине, а отслужили в ВСУ. При этом, в правдивости данной информации нардеп сама не уверена.

«Я это слышу очень много от журналистов, я не посылала какие-то запросы на проверку. Но кажется, что это напечатано даже в биографии. То есть это люди-хамелеоны, люди которые меняют шкуру, когда выгодно. Люди, которые продаются двум правительствам. Люди, которые завербованы ФСБ и сейчас находятся в правительстве Украины, которые являются вредителями украинского правительства, Украины вообще в целом и украинского народа», – сказала Савченко.

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По словам нардепа, люди, которые выступают против нее, сами являются теми, кем ее называют.

«И следовательно такие паны, которые постоянно выступают против меня, сами являются тем, чем они меня называют. То есть, первое, защита – это набег. Они являются агентами ФСБ, они являются продажными для России, они рейдеры, они мародеры по войне. И это могут подтвердить те ребята, которые с ними служили. Которые видели, какие они в бою. Которые видели, как они убегали и бросали свои батальоны. Очень-очень много комбатов, которые приходили потом к власти или куда-то девались», – отметила Савченко.

Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. 15 марта она обвинила украинскую власть в работе на Россию после аннексии Крыма.

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