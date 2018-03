Он весил 950 тонн и был спроектирован так, чтобы выдерживать ураганный ветер. Его строительство обошлось в 11,4 миллиона долларов

В Майами обрушился пешеходный мост. Под рухнувшей конструкцией находятся пять или шесть автомобилей, сообщил Reuters официальный представитель Дорожно-патрульной службы Флориды Алехандро Камачо, информирует svodka.net.

По его словам, в результате обрушения погибли несколько человек; точное количество жертв пока неизвестно. Пожарная служба округа Майами-Дейд (на его территории находится город Майами) сообщила о многочисленных пострадавших.

На месте происшествия ведутся спасательные работы.

First-of-its-kind pedestrian bridge “swings” into place. “FIU is about building bridges and student safety. This project accomplishes our mission beautifully,” -President Mark B. Rosenberg. https://t.co/x8gPM9A4DG #worldsahead pic.twitter.com/mPEMeh2zmw

— FIU (@FIU) 10 марта 2018 г.