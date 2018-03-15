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|В Майами обрушился пешеходный мост
|15.03.2018 23:54
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Он весил 950 тонн и был спроектирован так, чтобы выдерживать ураганный ветер. Его строительство обошлось в 11,4 миллиона долларов
В Майами обрушился пешеходный мост. Под рухнувшей конструкцией находятся пять или шесть автомобилей, сообщил Reuters официальный представитель Дорожно-патрульной службы Флориды Алехандро Камачо, информирует svodka.net.
По его словам, в результате обрушения погибли несколько человек; точное количество жертв пока неизвестно. Пожарная служба округа Майами-Дейд (на его территории находится город Майами) сообщила о многочисленных пострадавших.
На месте происшествия ведутся спасательные работы.
Пешеходный мост был установлен над восьмиполосным шоссе возле здания Международного университета Флориды. Он весил 950 тонн и был спроектирован так, чтобы выдерживать ураганный ветер. Его строительство обошлось в 11,4 миллиона долларов, сообщает NBC News.
Строители закрепили мост на постоянных опорах 10 марта, сообщает CBS Miami. По данным NBC News, открытие моста было запланировано на 2019 год.