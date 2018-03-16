Президент Франции Эммануэль Макрон отказался посетить стенд России на Парижской книжной ярмарке.

Елисейский дворец уведомил посольство РФ об этом, хотя ожидалось, что глава государства поучаствует в торжественном открытии стенда, передает «РИА Новости», информирует svodka.net.

Посол РФ во Франции Алексей Мешков выразил сожаление в связи с отказом Макрона. Также дипломат утверждает, что на мероприятии ожидались провокации.

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