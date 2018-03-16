Пятница. Завершаем нашу насыщенную и интересную неделю. Что на десерт?

Об этом на facebook написал политический обозреватель Олег Пономарь, информирует svodka.net.

Холодная война:

Росс. хакеры вчера, в отместку за 15-ый санкционный Пакет, атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на территории США.

Рашагейт:

Мюллер затребовал документы, касающиеся отношений с РФ, от Организации Трампа.

Гайки закручиваются:

Дуда анонсировал изменения в стратегии нацбезопасности Польши из-за действий России.

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Санкций много не бывает:

НБУ продлил санкции против «дочек» российских банков на год.

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