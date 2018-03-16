Гайки закручиваются: Утренние новости от Олега Пономаря
Пятница. Завершаем нашу насыщенную и интересную неделю. Что на
десерт?
Об этом на facebook написал политический обозреватель Олег
Пономарь, информирует svodka.net.
Холодная война:
Росс. хакеры вчера, в отместку за 15-ый санкционный Пакет,
атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на
территории США.
Рашагейт:
Мюллер затребовал документы, касающиеся отношений с РФ, от
Организации Трампа.
Гайки закручиваются:
Дуда анонсировал изменения в стратегии нацбезопасности Польши из-за
действий России.
Читайте: Пакет "Скрипаль": Утренние новости от
Олега Пономаря
Санкций много не бывает:
НБУ продлил санкции против «дочек» российских банков на год.
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