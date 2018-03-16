Со временем отношения между Украиной и Россией постепенно будут восстановлены, как между РФ и Грузией.

Об этом заявил российский журналист Леонид Радзиховский в чате на сайте издания «Главред», информирует svodka.net.

«Крым Россия никогда не отдаст, как Абхазия и Южная Осетия не вернулись в состав Грузии. Это своего рода зафиксированный конфликт, который выносят за скобки. Крым Россия не отдаст, а Донбасс, думаю, так или иначе вернется в Украину», — считает Радзиховский.

«А неразрешенная крымская проблема (с точки зрения Украины, это — проблема; с точки зрения России, тут и проблем никаких нет, потому что Крым — часть России) для Украины останется», — добавил он.

Леонид Радзиховский отметил, что экономические отношения Украины и РФ «никуда не делись», и они будут в дальнейшем расширяться.

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«Со временем несколько стихнет накал истерической пропаганды с двух сторон и стихнут пиар-безумства в студиях. А Россия со временем перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую, которая не сможет жить, если Украина вступит в НАТО. Да вступайте вы куда хотите! России-то от этого что? Ни тепло, ни холодно. После ухода Путина, разумеется. Все это нормализуется», — подчеркнул российский публицист.

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