Генеральная прокуратура передала в Верховную Раду 174 страницы документов по делу о подозрении внефракционного народного депутата Надежды Савченко в планировании террористического акта.

«Генеральный прокурор представит в Верховной Раде на следующей неделе обвинение. Возможно, будет какая-то демонстрация каких-то доказательств», — приводит заявление народного депутата от фракции “Народного фронта” Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1» ТСН, информирует svodka.net.

«После этого народные депутаты, изучив документы, сегодня (15 марта) в Раду были переданы 174 страницы разного рода документов, которые мы должны прочитать, мы будем судить”, — добавил он.

Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

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