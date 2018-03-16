Дело об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии быстро превращается в скандал общемирового значения с безумно интересными последствиями

Все последние дни местные специалисты пытались выяснить, чем же таким надышались эти люди, что потом их нашли в коме и пеной, идущей изо рта. Предположения были самые разные, но теперь ответ известен, пишет корреспондент НВ Иван Яковина, информирует svodka.net.

«Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым веществом такого типа, который производят в России. Оно относится к группе нервно-паралитических веществ под названием «Новичок». Принимая во внимание то, что это вещество идентифицировали ведущие в мире эксперты в сфере обороны, науки и технологий лаборатории в Портон-Даун; то, что раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова; учитывая предыдущие спонсированные российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери», – объяснила премьер-министр Тереза Мэй в парламенте 12 марта 2018 года.

Итак, что же она сказала. Переведу с дипломатического на человеческий. Скрипаля с дочкой отравили военным химикатом «Новичок», который есть только у России. Москва в течение одного дня должна объяснить, как это вещество попало в Англию. А если не объяснит, то Лондон сочтет это применением оружия против своих граждан на своей территории. Проще говоря – военным нападением со стороны России. Со всеми вытекающими последствиями.

Ответ Москвы был классическим: «Нас там нет!» и «Какие ваши доказательства?». Забавно выступил и сенатор Владимир Джабаров. «Это какие-то первобытные методы – отравлять кого-то. Со времен Троцкого такого не было в истории», – сказал он.

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Должен расстроить сенатора. Троцкого никто не травил. Агент Кремля зарядил ему по голове ледорубом. Кроме того, Путинской России первобытные методы не чужды. Достаточно вспомнить отравление майора КГБ Александра Литвиненко, также сбежавшего к британцам.

Но вернемся к официальной реакции. Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что никто ничего британцам объяснять не будет, если Москва не получит доступ к материалам дела. Такой доступ ей Лондон, конечно, не даст, следовательно Терезе Мэй пора готовить ответные меры. И тут-то самое интересное. Какими же будут эти меры? Насколько серьезно они ударят по России?

Первым делом, надо сказать, что действия Лондона не будут односторонними. Он уже заручился поддержкой со стороны НАТО и, что еще важнее, США. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что полностью поддерживает британцев в этом споре. Европейцы тоже за Лондон.

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Итак, с помощью союзников Тереза Мэй может устроить Владимиру Путину довольно широкий ассортимент проблем. Первое. Выслать прочь из Великобритании российских дипломатов. Причем не 2-3, а половину посольства. И самого посла заодно. Хороший символический жест, хотя россияне и ответят тем же – вышлют британцев домой.

Второе. Запретить вещание пропагандистского канала RT («Раша Тудей») на территории Великобритании. Руководство RT уже объявило такую меру «нарушением принципов свободы слова». Это, конечно, нелепость полная. Этот канал является пропагандистским, а не журналистским. Запретить, в общем, можно. Но смысла большого нет – канал скучный, его все равно никто не смотрит.

Третье. Официальная делегация правительства Великобритании не поедет на открытие футбольного чемпионата мира 2018 в Москву. Это, прямо скажем, несерьезно. Никого напугать такой мерой не получится.

Четвертое. Правительство Мэй может ужесточить законы по отмыванию денег и принять законы против нарушителей прав человека в РФ – типа американского «закона Магнитского». Это уже намного интереснее.

Все тихие, малоизвестные, но очень богатые жулики и садисты в российской власти обожают Лондон. У них там дома и виллы, их жены с любовницами бегают по местным магазинам, а дети учатся в Итоне, Кембридже и Оксфорде. Если у всей этой публики отобрать британские визы и заморозить их активы, удар будет действительно ощутимым. Стоны, слезы и сопли – гарантированы!Дальше, пятое. Еще веселее. Мэй может заморозить все активы известных российских олигархов в Великобритании. И потребовать от них доказательства легального происхождения средств на банковских счетах, а также денег, заплаченных за футбольные клубы, дворцы, виллы и апартаменты в Лондоне. Поскольку первые российские состояния зарабатывались кастетами, бейсбольными битами и паяльниками, шоу могло бы выйти просто шикарным.

Ну и самое серьезное. Шестое. Власти Великобритании могут принять решение объявить Россию страной-спонсором терроризма. В этом случае Москва столкнется с гигантскими сложностями во внешней торговле. Ее чиновников и олигархов за границей будут удерживать и сажать. А банковская система окажется отрезанной от внешнего мира.

Для мирового сообщества Россия станет токсичной. С ней никто не будет вести дел. Путин окажется изолирован, лидеры приличных стран с ним даже в одном поле отдохнуть не сядут. Строго говоря, последние три пункта надо было вводить в действие еще десять лет назад, когда был убит Александр Литвиненко, а поиски его убийц привели к воротам Кремля.

Если бы это сделали еще тогда, то не было бы ни вторжения в Грузию, ни оккупации Крыма и войны против Украины, ни убийства Скрипаля. Но когда в 2010 году расследование смерти Литвиненко закончилось, министерство внутренних дел Великобритании сделало все возможное и невозможное, чтобы не допустить честного и открытого суда с обвинениями в адрес Кремля.

Британское МВД просто не хотело гигантского скандала и ссоры с Владимиром Путиным. А министром внутренних дел Великобритании в это время была – нынешний премьер Тереза Мэй. Я очень надеюсь, что в этот раз у нее хватит смелости действовать хотя бы немного более решительно и наказать Путина, который уже обезумел от вседозволенности.

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