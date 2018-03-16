15 марта в Киеве на НСК «Олимпийский» завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором «Динамо» принимало итальянский «Лацио» из Рима и проиграло. Игра завершилась со счетом 0:2.

Гости активно начали матч и имели большое преимущество на протяжении только первого тайма. Логичным стал случай на 23-й минуте, когда Лукас Лейва забил первый гол в матче, информирует svodka.net.

Навес с углового во вратарскую привел к тому, что Лукас оторвался от Шепелева и, опередив вратаря Бойко, головой подрезал мяч в сетку.

После перерыва интрига сохранялась до 83-й минуты. А затем Стефан ди Врей нанес точный удар снова подачи углового, который окончательно убил шансы «Динамо» — 0:

С учетом результата первой игры в Риме (2:2), киевляне проиграли с общим счетом 2:4 и последним из украинских клубов выбыли из розыгрыша еврокубков.

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Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков поделился мнением и поединке Лиги Европы против итальянского «Лацио» в Киеве.

«Нам попался хороший сильный соперник, знали против кого играем, но, несмотря на это, у нас были моменты, нужно было их решать и в обороне сыграть компактнее. В перерыве тренер попросил прибавить в атаке и надежнее играть в обороне. Второй гол нас окончательно добил, поскольку уже очень мало времени оставалось на то, чтобы изменить результат в свою пользу, отыграть два мяча.

Провал ли это? Думаю, что 50 на 50. Ведь были моменты, когда удача от нас отвернулась. Настраивались сыграть агрессивно, все-таки играли дома. Кстати, хочу поблагодарить каждого болельщика, который пришел поддержать нас. Команда у нас только строится, так что это будет хороший опыт для каждого игрока нашей команды», — сказал Цыганков в эфире телеканала «Футбол».

вылетело из Лиги Европы.

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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги пообщался с журналистами после выездной победы в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо».

«Я очень благодарен всем ребятам, которые сегодня выходили на поле в составе нашей команды. Они заслужили эту победу. В этом сезоне мы выиграли Суперкубок страны, было много хороших матчей в нашем исполнении, следовательно я ожидал, что сегодня нам удастся достичь положительного для себя результата. «Динамо» очень мало проигрывает в Европе, особенно на своем поле, следовательно наша победа становится от этого еще более значимой», — сказал Симоне Индзаги, чьи слова приводит официальный сайт «Динамо».

Игру ведущего форварда своей команды Чиро Иммобиле тренер прокомментировал так: «Все наши футболисты проявили себя с наилучшей стороны. Да, Чиро не забил сегодня, но он уделял внимание обороне и организовывал наши атаки. Тем не менее, победу заслужила вся команда».

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