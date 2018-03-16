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|Яд для отравления Скрипаля "подкинули" дочке в Москве, - источники
|16.03.2018 09:42
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В Великобритании следователи рассматривают как точный тот вариант, что нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего офицера Минобороны РФ Сергея Скрипаля могли подкинуть в чемодан его дочери Юлии в Москве.
Такое сообщение в пятницу, 16 марта, опубликовало авторитетное британское издание The Telegraph со ссылкой на собвстенные источники, информирует svodka.net.
Как считают британские спецслужбисты, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды, косметики либо другой предмет, который позже открыли в доме экс-разведчика в городе Солсбери.
Представители следствия уверены, что злоумышленники проникли в квартиру Юлии Скрипаль и «подкинули» яд в ее багаж. Затем ничего не подозревающая женщина прибыла в Лондон из Москвы 3 марта.