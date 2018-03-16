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|Курс доллара на черном рынке продолжает расти
|16.03.2018 10:13
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На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению с четвергом 15 марта и составил 26,58 гривны за доллар (средняя продажа).
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
По состоянию на 8:30 пятницы, 16 марта, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,47 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,58, информирует svodka.net.
Важно добавить, что объем предложений покупателей на 13,57% выше объема предложений продавцов.
В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 16 марта установлен на уровне 26,27 гривны за доллар.
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Напомним, в четверг гривна на межбанке упала в цене на 16 копеек по сравнению со средой. Курс покупки составлял 26,28 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 26,32.