Деловые Сводки
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|США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему страны
|16.03.2018 10:44
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Мошенники с помощью фишинга заражали вредоносными программами сети небольших компаний энергетического сектора, постепенно получая доступ к более важным объектам.
Власти США обвинили российских хакеров во «многоступенчатой кампании» по вторжению в объекты критической инфраструктуры страны, в том числе в энергетические и ядерные производства. Об этом говорится в совместном докладе министерства внутренней безопасности США и ФБР, информирует svodka.net.
В документе утверждается, что кибератаки, за которыми стояли «хакеры российского правительства», начались еще в марте 2016 года. Мошенники с помощью фишинга заражали вредоносными программами сети небольших компаний энергетического сектора, постепенно получая доступ к более важным объектам.
Чиновники рекомендовали всем инфраструктурным компаниям, к сетям которых был выявлен несанкционированный доступ, обновить системы безопасности.
15 марта власти США объявили о внесении в санкционный список 14
россиян и «Агентства интернет-исследований» бизнесмена Евгения
Пригожина, известного как «фабрики троллей». Всем им ранее были
предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США
2016 года.
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