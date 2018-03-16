Минюст США в середине февраля предъявил 13 россиянам обвинения в попытках вмешаться в президентские выборы 2016 года. Среди обвиняемых оказался бизнесмен Евгений Пригожин, который уже находится под санкциями.

Минфин США ввел санкции против российских граждан, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, и Агентства интернет исследований, известного как «фабрика троллей». Документ опубликован на сайте ведомства, информирует svodka.net.

Всего в санкционный список добавили 14 физических лиц и одну организацию. В нем оказились12 обвиняемых во вмешательстве в выборы США и два сотрудника ГРУ — Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.

Минюст США в середине февраля предъявил 13 россиянам обвинения в попытках вмешаться в президентские выборы 2016 года. Среди обвиняемых оказался бизнесмен Евгений Пригожин, который уже находится под санкциями.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявляла, что США не исключают возможность введения санкций в отношении 13 россиян, которых обвинили во вмешательстве в выборы. По ее словам, они обычно не прогнозируют введение санкций, но потенциально могут их рассмотреть.

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Пригожин в ответ на эти обвинения заявил, что американцы «впечатлительные люди» и «видят то, что хотят видеть». В МИД России сказали, что в обвинениях США нет конкретных фактов и доказательств попыток вмешательства России во внутренние дела страны.

Президент России Владимир Путин в интервью NBC News посоветовал США сделать официальный требование в Генпрокуратуру и в связи с обвинениями в адрес россиян и предоставить все материалы дела, тогда Россия будет готова обсуждать этот вопрос. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не выдаст своих граждан США.

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