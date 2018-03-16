В Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Раду поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко, информирует svodka.net.

Как сообщили в секретариате комитета, документ поступил еще вечером, 15 марта. Комитет еще не определился, когда будет рассматривать документ, передает «Укринформ».

«Ждем информацию от председателя Верховной Рады, что направлено представление народного депутата Савченко, и затем комитет будет определяться, когда назначать дату заседания», – отметила руководитель секретариата комитета Мария Нехоца.

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В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков отметил, что следующее заседание комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, вероятно, будет рассматриваться такое представление ГПУ.

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«После того, как представление будет отправлено народному депутату Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения… Ориентировочно комитет сможет рассмотреть представление на следующей неделе, по плану следующее заседание комитета в среду (21 марта — ред.). Если Савченко получит сегодня все материалы, то в среду мы укладываемся в сроки, и тогда такое заседание комитета может состояться в среду», – пояснил он.

При этом он спрогнозировал, что парламент в сессионном зале сможет рассмотреть соответствующее представление ГПУ в четверг, 22 марта.

Как сообщал «Обозреватель», 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства, что Савченко лично готовила террористический акт в здании Верховной Рады. Позже в парламент было внесено представление на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержание и арест.

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