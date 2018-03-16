На Закарпатье неизвестные разбили стекла на авто с венгерскими номерами Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация Ночью в городе Берегово Закарпатской области неизвестные разбили стекла на девяти автомобилях с венгерскими номерами, информирует svodka.net. Об этом сообщает Мukachevo.net. Отмечается, что объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами. Машины с украинскими номерами, припаркованные рядом, остались невредимыми. «Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня около 6:47 утра, от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел семь поврежденных авто, у которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация, — прокомментировали в закарпатской полиции. Читайте: Авто на еврономерах: власти пообещали удешевить растаможку на границах



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