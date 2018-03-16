На сегодняшний день система ПРО стран НАТО вполне может справиться с данной ракетой, как и с любой другой баллистической, или, как в случае с “Кинжалом”, квазибаллистической ракетой.

Россия натворила много шума демонстрацией своей не имеющей аналогов в мире, гиперзвуковой ракетой “Кинжал”. Однако, после демонстрации ролика и огромного количества хвалебных тирад от экспертов местного разлива, у антагонистов по ту сторону поребрика, разбирающихся в сути вопроса, осталась неприятная оскомина. Ведь зрелище вышло посредственным, информирует svodka.net.

На деле новейшая российская аэробаллистическая ракета малой радиолокационной заметности и высокой маневренности “Кинжал” оказалась не более чем ракетой 9М723 комплекса «Искандер» авиационного базирования, о чем не написал только ленивый знаток ракетного дела и даже более того, упомянуло влиятельное аналитическое издание The National Interest, которое часто чрезмерно выхваляет российские новинки ВПК. Но не в этот раз…

Прежде чем оценивать возможности “Кинжала”, необходимо понимать, что опасность гиперзвуковых ракет заключается не столько в их скорости, сколько в том, что они способны делать с этой скоростью. Да, речь идет о том, насколько эффективно и непредсказуемо ракета на скорости в 10 Махов способна маневрировать, что минимизирует шанс ее перехвата.

Когда российские СМИ заявляют о том, что “Кинжал” невозможно сбить из-за его скоростей, то это ложь, от которой хочется смеяться. К примеру, самой быстрой ракетой на сегодняшний день является межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III, скорость которой достигает 20 Махов. Как видите, она вдвое больше от заявленных российской пропагандой 10 Махов “Кинжала” (а по оценке специалистов — на пике не более 8-7 Махов), и, тем не менее, ее способен сбить, например, такой комплекс как Patriot, ракеты которого достигают скорости 4 Махов. А все почему? Потому, что ее траектория предсказуема, и скорость никоим образом не влияет на успешность поражения цели, а в первую очередь время ее фиксации и оперативность срабатывания комплекса ПВО.

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Сам же “Кинжал”, будучи эволюционным ответвлением от “Искандера”, не только не обладает аэродинамическими свойствами, необходимыми для гиперзвуковой ракеты, но и сохранил свою одноступенчатую твердотопливную основу, вместо необходимой гиперзвуковой прямоточно-воздушно-реактивной. Это все равно, что в «Жигули» поставить двигатель от BMW M5. Скорость будет запредельная для ржавой колымаги, но баварцем он от того не станет.

По сути на сегодняшний день система ПРО стран НАТО вполне может справиться с данной ракетой, как и с любой другой баллистической, или, как в случае с “Кинжалом”, квазибаллистической ракетой. По сути “Кинжал” в раскладе сил с момента принятия на вооружение ВС РФ ОТРК “Искандер” ничего не изменил. Будет она запущена с ПУ либо с “брюха” МиГ-31 – вопрос не столько тактический, сколько финансовый – “Кинжал” выходит дешевле.

А потому домохозяйки могут падать в обморок, но ничего принципиально нового Россия так и не продемонстрировала, и в принципе, было бы намного лучше, если бы ракету на видео и действительно заретушировали, показав лишь ее пуск в полете на отдалении. Так сохранилась бы хотя какая-то интрига. На деле же Кремль в очередной раз показал, насколько он далек от создания и действительно современного, высокотехнологичного и не имеющего аналогов в мире оружия.

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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