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|Лавров прокомментировал жесткое заявление британского министра обороны
|16.03.2018 12:11
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Уильямсон заявил, что России следует «отойти и заткнуться», а не готовить ответные меры на высылку своих дипломатов из Лондона.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министру обороны Британии Гэвину Уильямсону, который ранее выступил с жесткими заявлениями в адрес Москвы, «не хватает образования», информирует svodka.net.
«Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает», — сказал он, передает «РИА Новости».
В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков Минобороны назвал слова Уильямсона «риторикой базарной хабалки (вздорной и вульгарной женщины — ред.)».
По его словам, подобные выпады «замечательно характеризует крайнюю степень его (Гэвина Уильямсона — ред.) интеллектуальной импотенции».
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Комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, Уильямсон заявил, что России следует «отойти и заткнуться», а не готовить ответные меры на высылку своих дипломатов из Лондона.