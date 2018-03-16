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|Савченко внесли в базу "Миротворца"
|16.03.2018 12:26
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Генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт — в ложе правительства, обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших.
Народного депутата Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец», который обнародует данные о боевиках, их пособниках и лицах, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщение на сайте, информирует svodka.net.
«Изменник родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота», — объясняется на сайте причина добавления Савчено в базу.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт — в ложе правительства, обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших.
Затем в Раду было внесено представление на задержание и арест Савченко.
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Спустя некоторое время в СМИ появилась информация, что депутат пришла в парламент с оружием.