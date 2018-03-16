Мои оппоненты пытаются сбросить на меня очень большое количество фэйков, и каждый из них я готов опровергнуть

Народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук готов отчитаться за каждый прожитый день, информирует svodka.net.

«Я открыт для общества, мне совершенно нечего скрывать», — заявил он «Обозревателю».

Комментируя обвинение, высказанное в его адрес внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко о том, что якобы он является российским офицером, принесшим присягу на верность РФ, Тетерук кратко ответил: «Это ложь».

В то же время он добавил: «Я не личный врач Надежды Савченко. Говорят, у нее нестабильная психика, что она не контролирует свои заявления. То, что она выдает – это либо маниакальный синдром, либо пропаганда, которую ей вливают в голову. Ей нужна медицинская помощь, а не внимание журналистов».

Читайте: Савченко внесли в базу "Миротворца"

«Жаль, что этому больному человеку много внимания уделяет журналистская общественность и мало – врачи», — заметил нардеп.

В то же время он заверил, что готов дать отчет за каждый день своей жизни, и что ему нечего скрывать. «Если журналисты хотят, пусть проводят журналистское расследование. Мои оппоненты пытаются сбросить на меня очень большое количество фэйков, и каждый из них я готов опровергнуть – с доказательствами, с документами. Но, в свою очередь, я буду требовать от журналистов расследования относительно тех, кто такие фэйки распространяет. Чтобы все было справедливо», — подчеркнул Тетерук.

Как писал «Обозреватель», в эфире телеканала ZIK Савченко заявила, что нардепы от «Народного фронта» Юрий Береза и Андрей Тетерук являются российскими офицерами, которые давали присягу РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира