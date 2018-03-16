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|Французский актер Жан Рено встретился с Порошенко (ФОТО)
|16.03.2018 13:30
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Актер уже месяц работает в Украине – снимается в украинско-французском триллере «Последний шаг». Первые эпизоды сняли в Карпатах, на озере Синевир. Сейчас съемки проходят в Киеве.
Французский актер Жан Рено прибыл к Администрации президента Украины и провел встречу с президентом Петром Порошенко. , информирует svodka.net.
Как сообщает «ТСН», актер вышел из машины в сопровождении охранников и направился к так называемому «дому с химерами» — резиденции напротив администрации, где президент обычно встречает уважаемых гостей. В руках одного из охранников были два огромных букета.
У Порошенко Рено пробыл около часа, с журналистами общаться не стал, а впоследствии президент выложил фото встречи в соцсети.
Президент в своей публикации назвал Рено одним из своих самых любимых французских актеров.
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Актер Жан Рено, который стал звездой благодаря роли в фильме «Леон Киллер» Люка Бессона, уже месяц работает в Украине – снимается в украинско-французском триллере «Последний шаг». Первые эпизоды сняли в Карпатах, на озере Синевир. Сейчас съемки проходят в Киеве.