В рамках поездки эстонский премьер должен был посетить Красноярск, где будут проходить Дни эстонской культуры.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от поездки в Россию, информирует svodka.net.

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Об этом заявил директор по связям с общественностью правительства Урмас Сеавер.

Отказ премьер-министра связан с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

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«В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск», — пояснил Сеавер.

В рамках поездки эстонский премьер должен был посетить Красноярск, где будут проходить Дни эстонской культуры.

«Организаторы команды ЭP100 сделали премьер-министру предложение посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры», — сказал директор по связям с общественностью правительства Урмас Сеавер.

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В этом году Ратас уже принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию ЭР, которые проходили в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии.

Как сообщали новости мира ранее, 4 марта прежний российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой были отравлены нервно-паралитическим веществом сильнейшего действия и до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Россия расценила этот шаг как «беспрецедентно грубую провокацию, которая подрывает основы нормального межгосударственного диалога между двумя странами, осуществленную под фальшивым предлогом».

Лидеры Великобритании, США, Германии и Франции опубликовали совместное заявление, в котором назвали отравление Скрипаля нападением на суверенитет Великобритании и нарушением международного права.

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