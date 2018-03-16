|Слава Рабинович назвал ахиллесову пяту Путина
|16.03.2018 14:17
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Рано или поздно она не только вмажет его в мировую историю совершенно объективным образом наподобие подобного рода исторических персонажей, но и вполне может уничтожить саму Россию
У президента России Владимира Путина имеется «ахиллесова пята» — слабое место, информирует svodka.net.
«Слабость Путина заключается в его нелегитимности», — сказал «Обозревателю» российский финансист и блогер Слава Рабинович.
Отвечая на вопрос, есть ли у Путина «ахиллесова пята», он заявил: «Слабость Путина заключается в его нелегитимности. Рано или поздно эта нелегитимность уничтожит не только его, не только вмажет его в мировую историю совершенно объективным образом наподобие подобного рода исторических персонажей, но и вполне может уничтожить саму Россию – в той форме, в которой мы ее знаем».
«Обозреватель» также спросил финансиста, как он относится к идее бойкота президентских выборов в России. «В данном случае я полностью поддерживаю тактику Навального – идею активного бойкота с массовым наблюдением. Потому что нужно сорвать маску легитимности со всех этих операций, открыть массовость фальсификаций», — ответил Рабинович.
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Ранее Слава Рабинович заявил: » Желаю Путину сгореть в аду процесса, который будет запущен».