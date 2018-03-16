Депутат считает, что своими заявлениями о Крыме Собчак нарушила законодательство о выборах. «

Собчак часто заявляла, что считает Крым украинским. Это вызвало недовольство Поклонской, бывшего прокурора Крыма, информирует svodka.net.

«Кандидат в президенты не может распространять неполноценность граждан Российской федерации по какому-либо признаку, в данном случае — по территориальному. Она называет нас неполноценными. Почему? Потому что мы крымчане и севастопольцы», — заявила Поклонская.

Депутат считает, что своими заявлениями о Крыме Собчак нарушила законодательство о выборах. «Конечно, я молчать не могу. Поэтому и направила соответствующий депутатский требование на имя председателя ЦИК. Я думаю, что время (для принятия решения) еще есть», — продолжила Поклонская.

В марте Собчак запрашивала у Украины дозволение для поездки на полуостров. Поклонская напомнила, что, когда Собчак приезжала в Крым в прошлый раз, она обошлась без этого разрешения. «Ведь она без разрешения Украины сидела со мной, пила кофе у меня в кабинете, я ее угощала в 2014 году», — рассказала депутат.

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«Мы — Россия. И если кому-то это не нравится, то это его трудности», — заключила Поклонская.

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