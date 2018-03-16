СНГ важно Украине, так как есть ряд секторальных соглашений о признании дипломов, пенсионном обеспечении.

Заявление, что Министерство иностранных дел (МИД) Украины подготовило предложения по выходу из Содружества независимых государства (СНГ) и денонсации Договора о дружбе с Россией является «несколько искаженным», сказал глав МИД Павел Климкин в интервью «BBC Україна», информирует svodka.net.

«Это несколько искаженный месседж, поскольку у нас была дружная дискуссия с Борисом Ивановичем Тарасюком (замглавы комитета Верховной Рады по иностранным делам, бывшим главой МИД Украины. – Ред.). Мы дискутировали насчет этого договора. Конечно, Россия нарушила фундаментально практически все статьи этого договора. И мой тезис – она их нарушила не только начиная с 2014 года. Давайте вспомним газовые кризисы, Тузла – это не нарушения данного договора?» – сказал он.

Климкин добавил, что Договор о дружбе с Россией можно приостановить.

«Это вероятно по Венской конвенции о праве международных договоров. Причем мы можем приостановить весь договор или ряд статей. Вторая опция – это его полное прекращение, что означает денонсацию или прекращение действия нескольких статей», – отметил он.

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Министр добавил, что МИД готовит предложения и анализирует их.

«Там есть несколько аспектов, не только политических. Есть юридический – в контексте подготовки наших исков. Это все мы учитываем. И только когда у нас будет четкая картина, мы передадим эти разработанные предложения», – заявил Климкин.

Министр добавил, что СНГ важно Украине, так как есть ряд секторальных соглашений о признании дипломов, пенсионном обеспечении.

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«Мы не являемся стороной СНГ, мы никакой устав не подписывали. Взносов мы не платим. В работе органов СНГ мы участвуем на минимальном уровне и лишь с одной целью – чтобы стараться не пропускать решения, которые нам не выгодны. Но стратегической целью должен быть наш полный выход из СНГ. Нам нечего делать в этом постсоветском клубе. Но это надо сделать на основе анализа и переговорного процесса о том, как будут работать все эти отношения в рамках секторальных соглашений», – сказал он.

Министр добавил, что переговоры будут сложными и их нужно проводить разумно.

«Это для нас очень важно, и мы подготовили детальный анализ, над которым работали довольно долго», – подчеркнул Климкин.

14 марта народный депутат от БПП Светлана Залищук сообщила, что Климкин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам рассказал о подготовленных МИД для президента Украины Петра Порошенко предложениях по денонсации соглашений с Россией и выходе из органов СНГ.

Верховная Рада ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года.

«Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного 10-летнего периода», – сказано в документе.

Положение о признании границ закреплено во второй статье Договора о дружбе. Она гласит: «Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по заключительному акту совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ».

СНГ было создано 8 декабря 1991 года. Украина не подписала Устав СНГ от 22 января 1993 года.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В апреле 2014 года на Донбассе начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

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