Супруга Трампа-младшего была недовольна его постоянными разъездами. Помимо этого она тяжело переживала пристальное внимание со стороны общественности после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Как сообщает ​New York Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа-младшего, Ванесса Трамп подала документы на расторжение брака. Собеседники издания уточнили, что 40-летняя Ванесса направила документы на развод в суд в нью-йоркском районе Манхэттен, информирует svodka.net.

Из документов следует, что Ванесса намерена развестись как можно скорее. При этом она не собирается судиться по поводу прав опеки над детьми и разделения имущества.

По словам источников, в последнее время пара испытывала трудности. Супруга Трампа-младшего была недовольна его постоянными разъездами. Помимо этого она тяжело переживала пристальное внимание со стороны общественности после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Позже пара официально подтвердила информацию о грядущем разводе, на их совместное заявление ссылается NBC News. В нем супруги заявили, что «решили пойти разными путями». «У нас пятеро прекрасных детей, и они остаются нашим главным приоритетом», — говорится в документе. «Мы просим вас соблюдать неприкосновенность нашей частной жизни в течение этого времени», — обратились они к журналистам.

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Дональд Трамп-младший и Ванесса Хэйдон поженились в ноябре 2005 года. Трамп-младший вместе с братом Эриком в настоящее время руководит принадлежащей их отцу компанией Trump Organization.

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В феврале Ванесса Трамп была госпитализирована после получения письма, содержащего белый порошок внутри. Письмо было адресовано ее супругу. Позже белый порошок в конверте был признан безобидным. 1 марта прокуроры предъявили обвинение жителю штата Массачусетс, подозреваемому в отправке письма Трампу-младшему.

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