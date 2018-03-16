Законопроект «О национальной безопасности Украины» не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ, что является одним из фундаментальных требований по приближению к НАТО.

Об этом на своей странице в ФБ написала нардеп Светлана Залищук.

Зарегистрированный президентом законопроект о национальной безопасности противоречит практикам ЕС и НАТО. Об этом говорится в письме к президенту и спикеру парламента от посла США, председателей Представительств ЕС, НАТО и Консультативной миссии ЕС в Украине, информирует svodka.net.

В частности, законопроект «О национальной безопасности Украины» не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ, что является одним из фундаментальных требований по приближению к НАТО. Администрация президента и СБУ 18 месяцев работали с представителями НАТО и ЕС над документом в этой сфере, и, наконец, полностью проигнорировали эти обязательства.

Также в письме дипломаты выражают обеспокоенность «в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, не соответствующим стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля. Несмотря на то, что мы несколько раз обращались с просьбой обосновать сохранение Ставки и ее полномочий, мы так и не получили никакой информации».

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Дипломаты отдельно говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой не хватает в законопроекте: «Прозрачность требует полного раскрытия соответствующей информации и сведений органам, осуществляющим общественный и парламентский надзор (контроль) в целях обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов в сфере безопасности и обороны (за исключением государственной тайны и информации, касающейся возможностей, и носит засекречен характер)».

Безусловно, у власти есть желание интегрироваться в НАТО, но только по принципу «тут играем, тут не играем».

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