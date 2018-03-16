Российская сторона в срыве косвенно обвиняет украинцев, которые якобы могут быть причастны к забастовке персонала в Совете ООН.

Представители РФ намекают, что украинские дипломаты причастны к забастовке персонала офиса Совета ООН, из-за которой россияне не смогли выступить, информирует svodka.net.

В пятницу, 16 марта в Женеве сорвалось заседание Совета ООН по правам человека, на котором представители России собирались выступить с докладом о якобы нарушениях Украиной прав крымчан, сообщает РИА Новости.

Российская сторона в срыве косвенно обвиняет украинцев, которые якобы могут быть причастны к забастовке персонала в Совете ООН.

О подробностях срыва рассказал руководитель рабочей группы при постоянном представительстве «Республики Крым» при президенте РФ Александр Молохов, который должен был выступать.

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«Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации», — сказал Молохов.

По его словам, Украина стремилась «любым способом» сорвать заседание. При этом, по официальной версии, его отменили из-за забастовки персонала.

Он намекнул, что украинские дипломаты могли умышленно подстроить забастовку персонала.

«Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы», — добавил Молохов.

Напомним, накануне Украина созвала заседание Совбеза ООН по Крыму.

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