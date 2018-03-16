Стартап Typing DNA представил альтернативный способ двухфакторной аутентификации — дополнительный уровень безопасности, который отправляет уникальные коды на отдельное устройство (обычно телефон), чтобы убедиться, что кто-то еще не пытается ввести ваш пароль на ноутбуке.

Технология основана на том, что TypingDNA позволяет пользователям испытывать свою личность, не используя телефон. Вместо этого пользователь просто вводит свой логин и пароль на одном устройстве, затем TypingDNA анализирует то, как были введены те или иные символы, и по скорости и типу ввода человека, подтверждает, что это действительно он. Таким образом, приложение позволяет пользователем подтверждать свою личность, используя только одно устройство. Технология определения уникальности «интернет-почерка» включает в себя типизацию набора по двум принципам — сколько времени занимает нажатие одной клавиши и как долго пользователь ее удерживает. По словам создателей, эти образцы уникальны — это можно проверить прямо на сайте TypingDNA, информирует svodka.net.

В компании также рассказали, что со временем система привыкает к особенностям ввода пользователя и, получив достаточный уровень ложных срабатываний, будет ошибаться только на 0,1%. Разработчики отметили, что пользователи печатают иначе, чем обычно, по множеству причин, однако технология без проблем может выучить сразу несколько типов ввода от одного человека.

Стартап планирует работать с интернет-компаниями и внедрять им свою технологию. Но для популяризации, его создатели уже запустили бесплатное приложение для Chrome, которое работает как альтернатива двухфакторной аутентификации для широкого спектра сервисов, включая Amazon Web Services, Coinbase и Gmail.

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