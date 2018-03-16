Деловые Сводки
- "Мстители: Война бесконечности": опубликован финальный трейлер (ВИДЕО)
- У "Газпрома" тоже денег нет: началось сокращение, - "Злой одессит"
- Депутаты Киевсовета посчитали расходы на управление теплосетями города
- Аваков поведал, как не допустит голосования на выборах президента РФ
- Huawei представила свою версию iPhone X
|Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала
|16.03.2018 17:42
|
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
В четвертьфинальной стадии турнира каталонская «Барселона» сыграет с итальянской «Ромой», испанская «Севилья» — с «Баварией», туринский «Ювентус» — с мадридским «Реалом», а в четвертой паре сойдутся два английских клуба — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», информирует svodka.net.
Первые матчи пройдут 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».
В Лиге чемпионов сезона-2016/17 победу одержал «Реал». В финале мадридцы обыграли «Ювентус» со счетом 4:1.