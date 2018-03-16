Поправки в уголовный кодекс, которые системно защищают коррупционеров, контрабандистов, мошенников, фальсификаторов и расхитителей государственного имущества, внес Ринат Ахметов через талантливых депутатов Радикальной партии.

Об этом на своей странице в Facebook написал Мустафа Найем, информирует svodka.net.

Наконец-то выяснилась истинная цель внесения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Я утверждаю и готов дискутировать с кем угодно, что внесенные поправки — это не ошибка, а попытка системного препятствования антикоррупционным органам в расследовании экономических, служебных и коррупционных преступлений.

Эти поправки не касаются прав и интересов рядовых граждан или бизнеса. Они защищают тех, у кого есть большие деньги и большие полномочия. Выяснилось это случайно. Во время обсуждения компромиссного варианта изменений УПК авторы поправки и их союзники из БПП готовы были согласиться на какие угодно уступки, кроме двух статей и трех разделов специальной части уголовного кодекса. Ниже я привел неполный перечень преступлений, для которых Радикальная партия и БПП просили сделать исключения.

ПРОСТО ПОЧИТАЙТЕ ПЕРЕЧЕНЬ И ВАМ ВСЕ СТАНЕТ ПОНЯТНО — это обман, контрабанда, хищение госиммущеста, фальсификация, поделка денег, превышение служебных полномочий, рейдерство, доведение до банкротства, отмывание денег, уход от уплаты налогов и т.п. Стесняюсь спросить: а где тут рядовые граждане?!

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И я думаю, вы с первой попытки догадаетесь, какой правоохранительный оран чаще только сталкивается с этими статьями Уголовного кодекса. Это НАБУ.

И еще. Считаю несправедливым называть эти изменения «поправками Лозового». Правда звучит иначе. Поправки в уголовный кодекс, которые системно защищают коррупционеров, контрабандистов, мошенников, фальсификаторов и расхитителей государственного имущества, внес Ринат Ахметов через талантливых депутатов Радикальной партии. Это не мои вымыслы, а голый факт- исполком РПЛ возглавляет прежний директор меткомбиата им. Ильича — Юрий Зинченко, принадлежащего бывшему спонсору Партии регионов и Виктора Януковича — Ринату Ахметову. Знаю господина Зинченко лично, его есть за что почитать и он точно не про политику. Думаю, речь скорее только идет об управлении рискованным инвестиционного проектом, а не политической партией.

СТАТЬИ КОДЕКСА, РАДИ КОТОРЫХ ВНОСИЛИ ПОПРАВКИ

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Стаття 190. Шахрайство

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Розділ VII ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 201. Контрабанда

Стаття 203. Зайняття гральним бізнесом

Стаття 206. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації

Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Стаття 209. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів

Стаття 219. Доведення до банкрутства

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна

Розділ XVII ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу

Стаття 366. Службове підроблення

Стаття 366. Декларування недостовірної інформації

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Стаття 368. Незаконне збагачення

Стаття 368. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

Розділ XVIII ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів

Стаття 377. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного

Стаття 384. Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу

Стаття 393. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти

Стаття 396. Приховування злочину

И на всякий случай, ниже — результаты голосования за отмену поправок по фракциям:

Самопомощь — 21 голосов из 25

НФ — 61 голосов из 81

Батькивщина — 12 голосов из 20

дали значительно меньше половины голосов

! БПП — 44 голосов из 136

! Воля народа — 3 голосов из 18

! Радикальная партия — 2 голоса из 21

! Видродження — 1 голосов из 24

! Оппозиционный блок — 0 голосов из 43

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