Из иска Минобороны становится понятным, что чиновники усомнились в качестве двигателей и справедливости цены.

Министерство обороны обратилось с иском к Львовскому бронетанковому заводу о взыскании на сумму 5,4 миллиона гривен, информирует svodka.net.

Об этом говорится в постановлениях Хозяйственного суда Киева сообщает проект «Марлин».

Согласно материалам дела в декабре 2015 года Минобороны приобрело двигатели у Львовского бронетанкового завода. Договор был засекречен. Условия договора не обнародуются.

Из иска Минобороны становится понятным, что чиновники усомнились в качестве двигателей и справедливости цены.

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Вместе с тем, параллельно продолжается уголовное производство Национального антикоррупционного бюро, во время которого было установлено, что по договору по хозяйственному делу чиновники Минобороны и ЛБТЗ организовали закупку использованных двигателей В-46-6, как новых на сумму 28,5 млн гривен.

«Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели — не новые, а б/у. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны», — информирует НАБУ.

«По результатам проведения ряда экспертиз — экономической, комплексной судебной автотехнической, трасологической, товароведческой экспертизы двигателей — следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству из-за коррупционного правонарушения. Они превышают более чем 14,15 млн грн», — добавляет ведомство.

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Как известно, материалы дела уже открыты подозреваемым.

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