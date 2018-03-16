Сегодня, 16 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,317.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,319.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен равен 346470.62 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 113.92 грн. Напомним, что в вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 106.97 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1404.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «РВС» — 1225.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что цена золота в пятницу опускается на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США уже на следующей неделе. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, делает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.

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