Завод Еврокар на Закарпатье начал сборку нового кроссовера SUV модели Skoda Karoq. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщают Новости Закарпатья.

По словам генерального директора завода Игоря Царенко, Еврокар — единственный производитель легковых автомобилей в Украине, информирует svodka.net.

В этом году предприятие планирует выпустить 628 автомобилей Skoda Karoq, а уже в следующем — приступит к производству нового кроссовера.

По данным Аutoua, на украинском рынке Skoda Karoq 2018 модельного года предлагается в переднеприводной версии с бензиновым мотором 1.5 TSI (150 л.с., 250 Н·м) в двух комплектациях: Ambition и Style. Мотор сочетается с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

В комплектации Ambition кроссовер оснащается климат-контролем, медиасистемой с кнопками управления на рулевом колесе и Bluetooth, фронтальными и передними боковыми подушками безопасности, салонным зеркалом с автозатемнением, датчиком дождя, противотуманными фарами и 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Кроме этого, предусмотрен подогрев передних сидений и внешних зеркал.

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В исполнении Style к этому списку добавляется электропривод крышки багажного отделения, поясничная поддержка сидений первого ряда, камера заднего вида и задние датчики парковки, круиз-контроль, аудиосистема Bolero, контроль давления в шинах и система удержания при старте на подъеме.

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