В день голосования на выборах президента РФ 18 марта российских граждан не пустят в дипломатические представительства России в Украине, говорится в заявлении МВД Украины.

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», — написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook, информирует svodka.net.

Он пояснил, что подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день охрану всех дипломатических представительств и учреждений РФ в Украине.

«Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут», — сообщил министр внутренних дел.

Аваков также добавил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет вероятно только при условии полного выполнения РФ требования украинской стороны не проводить выборы 18 марта 2018 года на временного оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь.

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