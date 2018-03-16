Инспекторы Госпродпотребслужбы могут снова получить право испытывать продукты питания и выходить в рейды без согласия Минэкономразвития

Продукты питания собираются активнее испытывать перед продажей в магазинах и системе общественного питания: соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, и чиновники планируют активнее лоббировать его принятие. Это должно хотя бы частично решить проблему с отправлений, которая была очень актуальна в 2017 г, информирует svodka.net.

Как рассказал UBR.ua директор департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий, сложность заключается в том, что в 2014 году из-под сферы действия закона о защите прав потребителей были выведены пищевые продукты. Делалось это с благовидной целью гармонизации нашего законодательства с европейским, для чего по-новому переписали и закон о безопасности и качестве пищевых продуктов. Где и сосредоточили все нормы, касающиеся пищевой продукции.

В результате вышло, что единый госорган в лице Госпродпотребслужбы (объединившей сельхозинспекцию, фитосанитарную службу, СЭС и защитников прав потребителей) отвечает за контроль безопасности пищевых продуктов. Однако при этом контролеры не могут пользоваться в полной мере нормами закона о защите прав потребителей. Так как там прямо указано, что его нормы не распространяются на пищевую продукцию.

По словам чиновника, такой ситуации нет ни в одной стране мира. Как сообщила вице-президент по международному сотрудничеству Всеукраинской федерации потребителей «Пульс» Наталья Бородачева, законодатель поставил во главу угла безопасность продукции, а не защиту ее потребителя.

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«В этом случае у мегаконтролера возникает конфликт интересов, так как он вынужден представлять и сторону бизнеса, и сторону потребителя», — отметила Бородачева.

Тем не менее, Госпродпотребслужба не собирается отказываться от части своих полномочий, предпочитая вернуть себе возможность наказывать бизнес за нарушения прав потребителей по части продтоваров. Вместе с Минэкономразвития они год назад разработали изменения в закон о защите прав потребителей — законопроект №5548 от 16 декабря 2016 года.

Этот документ значительно меняет описание случаев, когда бизнес могут наказать за нарушение прав потребителей, в том числе при продаже пищевых продуктов в магазинах, ресторанах и т.п. Хотя и оставляет размеры финансового наказания в прежних пределах.

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Данный законопроект определен как приоритетный и значится в планах мер по реализации Концепции госполитики в сфере защиты прав потребителей до 2020 года. В плане указано задание Минэкономразвития организовать сопровождение этого проекта в парламенте.

И это не единственная инициатива. В Госпродпотребслужбе хотят получить право самостоятельно, без согласования с Минэкономразвития (МЭРТ), выходить на проверки компаний. То есть, сразу же после того, как получили сигнал от потребителей о нарушении их прав.

По словам чиновников, для этого придется изменить закон об основных положениях государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, который предусматривает, что для выхода на проверку предприятия по заявлению потребителя надо согласовывать это с МЭРТ. Поэтому Госпродпотребслужба предлагает исключить данные нормы из закона.

Чиновники объясняют это тем, что за время согласования теряется драгоценное время, и потребитель страдает от нарушения своих прав. Если есть жалоба потребителя, на нее надо реагировать немедленно и никакие согласования для этого не нужны.

«Минэкономики это поддерживает. Мы уже завизировали со своей стороны эти предложения и теперь ждем утверждения со стороны правительства. Создана рабочая группа при МЭРТ по разработке нормативного документа о защите прав потребителей, в которую вошли и представители Госпродпотребслужбы», — сообщила начальник управления контроля и защиты прав потребителей Министерства экономического развития и торговли Украины Татьяна Гринчук.

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