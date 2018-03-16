Глава и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился на своей странице в «Твиттере» концептом подземного скоростного электробуса, разработкой которого в настоящий момент занимается его новое предприятие The Boring Company.

В отличие от подземной высокоскоростной системы тоннелей, которую сейчас Boring Company роет под Лос-Анджелесом и в ближайшем времени начнет под Вашингтоном, данная разработка в первую очередь направлена на пешеходов и велосипедистов, а не на автомобили, информирует svodka.net.

«Система сможет перевозить автомобили, но только когда будут покрыты все нужды общественного транспорта. Это вопрос уважения и справедливости. В первую очередь нужно думать о тех, кто не может позволить себе машину», — написал он в микроблоге.

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Маск поделился и некоторыми техническими деталями концепта. Так, предполагается, что подземный электробус сможет развивать скорость до 240 километров час. При этом система движения будет многоуровневой и использовать системы лифтов для перехода между этими уровнями.

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Глава The Boring Company пояснил, что для реализации проекта будут созданы тысячи маленьких станций размером примерно с одно парковочное место. В этом будет заключаться главное отличие нового транспорта от метро, которое требует строительства крупных станций, но в меньшем количестве.

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