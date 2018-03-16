Приказ о применении химического оружия в английском Солсбери, в результате чего отравление получил прежний сотрудник российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, с большой вероятностью отдал президент РФ Владимир Путин, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

При этом он подчеркнул, что ничего не имеет против российского народа и россиян, сообщает Reuters, информирует svodka.net.

«Мы ничего не имеем против россиян. Никакой русофобии из-за происходящего не будет», — заверил он.

Конфликт же у британского правительства именно с Кремлем и Путиным, объяснил министр.

«Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй мировой войны», — заявил он.

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Напомним, экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России. Она также сообщила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля.

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