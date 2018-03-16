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|ФИФА попросят перенести ЧМ-2018 из России в другую страну
|16.03.2018 20:33
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Член парламента Великобритании Стивен Киннок заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, который примет Россия, должен пройти на год позже в другой стране. Слова чиновника приводит Mirror со ссылкой на эфир радиостанции BBC Radio.
«Я думаю, мы должны действительно рассмотреть возможность скоординированного обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) и поговорить о переносе чемпионата на 2019-й», — заявил Киннок, информирует svodka.net.
Такую инициативу парламентарий высказал в свете дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Москву в попытке убийства шпиона и его дочери Юлии.