Лекарства будут вводиться в организм через инъекцию, но микроиглами, которые пациент не почувствует.

Иглы настолько тонкие, что под кожей они ломаются и растворяются, постепенно выпуская в организм назначенное вещество. Хотя система работает не для каждого вида лекарств, ультратонкие иглы могут доставлять те вещества, которые состоят из маленьких молекул, информирует svodka.net.

Статья об исследовании опубликована в журнале ChemRxiv, где объясняется, что иглы созданы с помощью 3D-печати и полилактида, разлагающегося термопластического материала. Чтобы достичь иглоподобной формы, иглы после печати химически протравливают.

Ученые смогли создать микроиглы с наконечником только с 1 микрометр, а также еще несколько разновидностей подобных инструментов с длиной в 400−600 микрометров. Для сравнения ширина человеческого эритроцита — около пяти микрометров.

Конечно, все мы знаем о стандартных подкожных иглах, но они могут быть довольно болезненными, а также оставлять уродливые синяки, если укол поставлен неправильно. Новые микроиглы решают все эти проблемы одновременно: они не только делают инъекции безболезненными, но и ставить такие уколы может каждый. При этом иглы не отправляются в мусор, а полностью растворяются, решая еще и проблему с отходами.

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Есть один нюанс: обыкновенные иглы дешевы, тогда как для микроигл нужно дорогое оборудование для фотолитографии. Тем не менее, результаты вдохновляют. Полученные иглы протестировали на парапленке и свиной коже, и они спокойно и проткнули кожу, и растворились в соответствии с планом.

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