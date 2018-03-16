Деловые Сводки
- АТО сменило название на ООС: Руководство операцией принял генерал Наев
- Космос: На Луне нашли тысячи новых кратеров
- Доказали, что перекись водорода не помогает при ранениях
- «Крым, во что ты превратился?» — пользователей Сети поразили фото Ялты
- Запад не простит: Покушение на Скрипаля - более тяжкое и преступление, чем сбитый на Донбассе Boeing
|«ДНР» и «ЛНР» обошли европейские страны по количеству танков?
|16.03.2018 21:05
|
Украинский блогер под ником feldherrnhalle разместил в сети информацию о якобы имеющейся в распоряжении боевиков «ДНР» и «ЛНР» военный технике.
По его информации, только на вооружении боевиков состоят 1375 единиц техники: 545 БМП, 410 танков, 181 многоцелевой транспортер (МТ-ЛБ), 140 самоходных артиллерийских установок (САУ) и 99 БТР, информирует svodka.net.
При этом, исходя из предоставленной автором информации, число имеющихся в «ДНР» и «ЛНР» САУ превышает число машин, находящихся в распоряжении Вооруженных сил Франции (109), Германии (123) или Великобритании (89).
Также боевики имеют на вооружении больше танков, чем в этих европейских странах.
Существенное отставание наблюдается только по количеству бронетранспортеров.
Читайте: Путин не приказ! Боевики батальона "Восток" не позволят России выполнить Минские соглашения
Подписывайтесь на