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|Не “good day” для российских ценных бумаг, - Злой одессит
|16.03.2018 21:29
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Настоящим апокалипсисом для облигаций федерального займа в данном случае станет тот момент, когда держатели российских гособлигаций начнут их сливать.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Сегодня на торгах российские ценные бумаги продемонстрировали небывалый обвал, а именно, долгосрочные десятилетние гособлигации просели на 107,74% от номинала, а “пятнашки” упали до 111,08%. , информирует svodka.net.
Произошло это все на фоне отравления в Великобритании бывшего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и последующей реакции на данный акт со стороны спецслужб РФ не только туманного Альбиона, но и ведущих мировых держав.
Таким образом, скандал вокруг отравления уже нанес России убытки, подсчетом которых на данный момент заниматься бессмысленно, поскольку они будут отражать явно минимальный убыток. Дело в том, что настоящим апокалипсисом для ОФЗ в данном случае станет тот момент, когда держатели российских гособлигаций начнут их сливать.
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Учитывая нынешний курс и недостаток свободной валютной массы на рынке РФ, это может обернуться ещё большим ослаблением рубля и прочими, неприятными сюрпризами для адептов “Сармата” и “Арматы”.
Собственно, ультиматум в 24 часа, в условиях современного мироустройства, это не обязательно ядерный удар, как примитивно судят в МИД РФ, и ответить на него в Москве адекватно и не во вред себе же не смогут.