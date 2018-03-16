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|Доказали, что перекись водорода не помогает при ранениях
|16.03.2018 22:17
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3% раствор перекиси водорода, который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях, не заживляет и не обеззараживает раны.
Об этом напоминает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. Она отметила, что в специализированной международной медицинской литературе нет никаких доказательств эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран, информирует svodka.net.
«Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог», – отметила Уляна Супрун.
«Сомнительным также является свойство раствора перекиси водорода обезвредить патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, который дезактивирует действие Н2О2», – отметила Уляна Супрун.
В качестве примера она привела тот факт, что даже на самой инструкции 3% раствора перекиси водорода написано, что «при применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов».
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«Перекись водорода эффективна для механической очистки раны, то есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой проточной водой. Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови)», – отмечает медик.
При этом Уляна Супрун подтверждает факт, что перекись водорода полезна в других медицинских целях, например, для очистки инструментов.