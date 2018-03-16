Данные композиты могут быть использованы для ракеты ОТРК “Гром-2” и будут радовать противника не только дальностью и точностью поражения целей, но и своей неприметностью.

Как стало известно, КБ “Южное” в прошлом году закупило у чешской компании ECCOSORB партию широкополосных поглощающих материалов СВЧ диапазона модели AN-77 и AN-75, информирует svodka.net.

AN-75 – это гибкий, листовой, пористый широкополосный СВЧ-поглотитель. Диапазон частот >2.4 ГГц, рабочая температура до 90, толщина листа 2,9 мм. Данный листовой широкополосный СВЧ-поглотитель позволяет отражать менее -17 дБ энергии падающего излучения выше указанных частот относительно металлической пластины.

AN-77 – его функции идентичны предыдущему образцу, за исключением диапазона частот, составляющего >1.2 ГГц и толщины, составляющей 5,99 мм.

Интересно то, что данные композиты могут быть использованы для ракеты ОТРК “Гром-2”, что уже дает представление о том, на каком технологическом уровне выполняется работа над данным оружием.

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Отдельно хочу заметить, что данные материалы используются в такой технике и системах, как БИУС “Иджис”, комплекс THAAD, истребители F-16, F-16, F-35, F-22, серия самолетов P-3 Orion и т.д. А потому, если эта поставка предназначалась для ракет ОТРК “Гром” (что иначе быть и не может), то оные будут радовать противника не только дальностью и точностью поражения целей, но и своей неприметностью.

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