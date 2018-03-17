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Путин на коленях: Необычная акция перед консульством РФ во Львове (ФОТО)
17.03.2018 00:24
Путин на коленях: Необычная акция перед консульством РФ во Львове (ФОТО)

В интернете обнародовали фотографию необычной акции, которая состоялась в пятницу, 16 марта, перед генконсульством Российской Федерации во Львове.

Отмечается, что акция была приурочена к четвертой годовщине проведения псевдореферендума в Крыму, после которого Россия аннексировала украинский полуостров, информирует svodka.net.

«Доброволец в инвалидной коляске пытается ударить ногой человека в маске президента России Владимира Путина во время акции «Крым — это Украина!»… Участника акции в маске Путина и памперсе заставили опуститься на колени и капитулировать, размахивая белым флагом», — сказано в сообщении.

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